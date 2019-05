Stellvertretend sprachen...

„Wir sind alle miteinander verbunden, miteinander vernetzt, hängen voneinander ab. Unser aller Leben wäre so viel besser, sorgenfreier, wenn wir uns auf den anderen verlassen könnten und keine Energien darauf verschwenden würden, anderen aus dem Weg zu gehen oder sie zu hassen. Eine Brücke kann man nicht von einem Ufer aus bauen. Man muss von beiden Seiten beginnen, bis man sich in der Mitte trifft“, sagte vom Redner_innenpult im Festsaal des Wiener Rathauses aus Esmanur Atak aus der neuen Mittelschule Telfs ( Tirol) - auf Deutsch und Türkisch. Stellvertretend für die jungen Redetalente hielt sie neben drei anderen Jugendlichen auszüge aus ihrer Finalrede.

Weil es in der jüngsten Altersgruppe am meisten Teilnehmer_innen gab, entschied die Jury diesmal, hier auch die meisten Preise zu vergeben. Deshalb sprach aus dieser Gruppe auch noch eine weitere Rednerin stellvertretend und zwar Bindu Hossain aus der Wiener MittelSchule Kauergasse (mit Deutsch und Bangla) begann in ihrer Rede über „ Europa, die Welt und wir“ (auf Bangla und Deutsch) damit, dass niemand seine Heimat mutwillig verlasse, es aber sehr viele Gründe gebe - von Krieg und Not bis zu schlechten Lebensbedingungen, denen Menschen entkommen müssen/wollen. Sie ist, erzählt sie, erst seit vier Jahren in Österreich, was anfangs für sie nicht leicht gewesen sei, aber seit zwei Jahren fühle sie sich hier zu Hause. Und sie sprach sich dafür aus, dass Reiche mit Armen teilen und die Welt nur gemeinsam verbessert werden könne.