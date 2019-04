Bitte, wagt einen zweiten Blick und lasst uns Brücken bauen!

Dass noch lange nicht alle Kinder und Jugendlichen auf dieser Welt die ihnen zustehenden Rechte in der Praxis haben, darauf wies die erste Rednerin des dritten Finaltages im mehrsprachigen Redebewerb „SAG’S MULTI!“ eindringlich in. Die 14-Jährige schilderte aus online verfügbaren TV-Dokumentationen über ungefähr Gleichaltrige auf den Philippinen, in Bangladesch und der Elfenbeinküste. Nichts da mit Schule gehen und lernen dürfen. Täglich stundenlang hart arbeiten oder gar den eigenen Körper erkaufen müssen. Ein bisschen mehr über diese, sowie alle anderen 30 Reden dieses Finaltages findest du in der Bilderstrecke - Kürzest-Zusammenfassungen in den Bildtexten.

140 von 600

31 Reden, 13 Sprachen, 8 Bundesländer - drei zahlen zum dritten (von vier) Finaltag des mehrsprachigen Redewettbewerbs „SAG’S MULTI!“. Zum zehnten Mal wird der ausgetragen, 140 Jugendliche schafften es von den an die 600 im Herbst gestarteten ins Bundesfinale, das in verschiedenen Wiener Schulen ausgetragen wird. Dieser vorletzte Finaltag ging im Festsaal der privaten Handelsakademie (VBS) in der Floridsdorfer Franklinstraße über die Bühne.

Fridays for Future

Viele Rednerinnen und Redner dieses Tages - in verschiedenen Erst-, aber auch erlernten Fremdsprachen - forderten - von allen, aber auch von sich selbst: Mindestens einen zweiten Blick wagen, nicht nur auf den ersten Eindruck setzen, Vorurteile überwinden und Brücken statt Mauern zu bauen (das Leitthema des zehnten Redebewerbs). Immer wieder waren auch die Fridays for Future-Demonstrationen für den Klimaschutz, aber auch Appelle, das eigene (Konsum-)Verhalten zu verändern.

http://sagsmulti.at/

Follow @kikuheinz