Alles zu 100 Prozent - international und Mensch

Ihre Eltern kommen aus Österreich und Spanien. Sei sie nun je zur Hälfte Österreicherin und Spanierin? Oder, weil sie ja in Wien lebe, zu 2/3 oder zu wie viel Prozent Österreicherin? Nein, sie fühle sich sowohl 100 Prozent spanisch als auch 100 % österreichisch. So begann Mara Dorado Debeza aus dem GRG Rosasgasse ihre zweisprachige Rede. Außerdem hätten ihr die Eltern verraten, sei sie ein 100%-iges EU-Projekt, weil sie sich in Belgien bei einem Erasmus-Projekt kennengelernt hatten. Und im Übrigen, so die Rednerin sei sie noch zu 100 % Mensch.

Die 13-Jährige besucht das Gymnasium Rosasgasse in Wien-Meidling. Dieses war am Dienstag Austragungsort des zweiten Finaltages von „ SAG’S MULTI!“ 2018/19. Zum zehnten Mal wird dieser mehrsprachige Redewettbewerb für Jugendliche ab der 7. Schulstufe ausgetragen. Erfunden wurde er von dem - vor zehn Jahren gegründeten - Verein Wirtschaft für Integration. Zwei der Co-Vorsitzenden ( Ali Rahimi und Martin Himmelbauer) waren am Dienstag ebenso wie Wiens Kinder-, Jugend-, Bildungs- und Integrations-Stadtrat Jürgen Czernohorszky und Sponsor in die Schule gekommen, um einigen der jungen, engagierten Reden zu lauschen - und sie zu würdigen - siehe weiter unten.