Umwerfende Reden jugendlicher Brückenbauer_innen

Der vierte und letzte Finaltag von „SAG’S MULTI!“ 2018/19 gastierte in der Woche vor den Osterferien im Brigittenauer Gymnasium. Aus dieser Wiener Schule hatten es vier Jugendliche ins Bundesfinale des zehnten mehrsprachigen Redebewerbs geschafft. Ihre, aber auch viele andere der 38 Reden in 16 verschiedenen Sprachen - immer in Kombination mit Deutsch -, die Jugendliche von 21 Schulen aus sechs Bundesländern hielten, waren so richtig zum Niederknien.

Umwerfend - was Inhalt, sprachliche Eloquenz, Leidenschaft, Lebensfreude trotz ärgster Erlebnisse, Hoffnung und Mut betrifft. Manche verursachten auch heftiges Herzklopfen oder fast Luftanhalten angesichts der realen (Über-)Lebensgeschichten. Die einzigen für die’s schwer war und noch wird: Die Juror_innen, die sich stets als erste Fans (weil sie in der ersten Publikumsreihe sitzen) outen. Sie müssen aus den Reden dieses und der drei andere Finaltage - auch von jeweils mehr als 30 Jugendlichen - aus allen drei Alterskategorien jeweils sechs Gewinner_innen küren, weil es eben doch ein Wettbewerb ist. Die Preisverleihung findet in einer Gala ma 2. Mai im Festsaal des Wiener Rathauses statt.

Im Folgenden alle Redner_innen des 4. Finaltages - Kürzestzusammenfassungen ihrer Reden in den Bildtunterschriften. Um allzu langes seitliches Scrollen zu vermeiden, sind die 38 Redner_innen hier auf zwei Fotostrecken aufgeteilt - in der Reihenfolge ihrer Auftritte beim Finaltag.

