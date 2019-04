Wie viel Kinder könnten damit NICHT verhungern!

„Alle zehn Sekunden stirbt ein Kind weltweit an den Folgen des Hungers, während alle zehn Sekunden mehr als 45.000 Tonnen Essen verschwendet werden.“ So eröffnete Abdurrahman Mohideen seine Rede. Der Schüler aus dem BG Neunkirchen ( Niederösterreich) war einer der fast 140 Jugendlichen, die es ins bundesfinale des mehrsprachigen Redebewerbs „SAG’S MULTI!“ geschafft hatten. Mit mehr als 50 verschiedene Sprachen - immer in der Kombination mit Deutsch - waren an die 600 Schülerinnen und Schüler aus ganz Österreich im Herbst in den zehnten Durchgang dieses Bewerbs gestartet.

Mohideen sprach auf Englisch (als Erstsprache, viele Jugendliche hatten diese, aber auch andere als erlernte Fremdsprachen gewählt). „Alle zehn Sekunden stirbt ein Kind weltweit an den Folgen des Hungers, während alle zehn Sekunden mehr als 45 000 Tonnen Essen verschwendet werden. Wie viele Kinder hätten wir mit diesem Essen retten können?...

Wir sollten uns glücklich schätzten in einem Land wie Österreich zu leben. Wir sollten schätzen das ungeheure Glück zu haben, nach Hause zu kommen und was zum Essen zu haben, während andere Kinder hungern müssen. Wo bleibt unsere Dankbarkeit? Und wo bleibt unsere helfende Hand?