Jugendliche surfen auf den Wellen mehrerer Sprachen

Vom Selbst-Zweifel zum Selbst-Bewusstsein

Zurück zu Sihaam Abdillah: Bis vor ca. zwei Jahren sei sie sehr schüchtern und gar nicht kämpferisch gewesen, gesteht sie im Interview mit dem Kinder-KURIER. Grund: Sie wurde gemobbt, hatte deswegen viele (Selbst-)Zweifel. Lernte aber – über einen Lehrer – die Liebe zu und Leidenschaft für Sprachen kennen. „Ich habe den Platz gefunden, auf dem ich mich ausleben kann.“ Davon ausgehend fand sie auch den Mut, zu ihren Haltungen zu stehen.

In ihrer Rede liest sich das so: „Eine schwarze Hijabi ist das was mich definiert? Trage ich den Mut, die Kraft und die Stärke zu mir selbst zu stehen, oder zerbreche ich an diesem Hass, der mir entgegengebracht wird? But everytime I doubt myself I say, “You are a fighter. Look at everything you have overcome. Don’t u dare to give up.” (Du bist eine Kämpferin. Schau auf all das, was du schon überwunden hast. Wage es nicht, aufzugeben.)