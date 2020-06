Fünfsprachig und sportlich meisterhaft aktiv

Mit Russisch – und natürlich Deutsch – trug sich Nevena Banov (17) aus der 3cK der Handelsakademie Baden (bei Wien, NÖ) in die Liste der 21 Sieger_innen ein. Mit diesen beiden Sprachen ist sie in dieser niederösterreichischen Stadt aufgewachsen – als dritte gesellte sich noch Bulgarisch (vom Vater) dazu. Mit Englisch und Französisch in der Schule kann sie nun fünf Sprachen – alles andere als ein Hindernis für ihre Deutschkenntnisse (!) Und Naturwissenschaften zählen zu ihren bevorzugten Schulfächern, „aber eigentlich hab ich gar keine Liebingsgegenstände“.

Die Tatsache, dass heuer – wegen eh schon Wissen C - alle Finalist_innen ihre Reden zu Hause halten mussten/durften, bot auch so manchen Einblick, der sich bei Auftritten in Schulen nicht ergeben hätte. Wenn Nevena Banov das seit Jahren in China vorbereitete Sozialkreditsystem mit totaler Überwachung und Benotung der 1,3 Milliarden Bürger_innen nach eingehender Recherche kritisch beleuchtet, fällt der Blick unweigerlich auf glänzende Pokale im Hintergrund. Das veranlasste den Kinder-KURIER die Redner zu kontaktieren.