Die Gewinner_innen bei den Jüngsten

Viktoria Fekete (14), Sport-Mittelschule Tulln (NÖ), Ungarisch

Präsentiert von Fariza Bisaeva - eine Gewinnerin 2016/17, Tschetschneisch, 20 – studiert islamische Theologie an der Uni Wien.

„Ich möchte mich und meine Talente frei entfalten dürfen, unabhängig von meinem Geschlecht. Und dabei lasse ich mich nicht mit einem Gender-Gap abspeisen! Wer ist schon gerne in einem Spalt?

(...) Und so werden diese Wertvorstellungen weiter und weiter an die nächsten Generationen gegeben. Vielleicht sollten wir einfach versuchen, Kinder möglichst ohne Geschlechterrollen zu erziehen. Vielleicht würden sich viele Fragen gar nicht stellen oder Konflikte gar nicht entstehen (..) Niemand soll sich in ein Korsett zwängen, in einen Körper einsperren lassen, indem er sich nicht wohl fühlt.“

