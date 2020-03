Bildungsrevolutionär belebt digital analoge Schulbücher

Bildung revolutionieren

„Wir haben damals einen Mehrwert gesehen, die Bildung mit diesen Tools zu revolutionieren, Inhalte sprachunabhängiger darzustellen. Das sind Dinge, die mein Bruder und ich gut gebrauchen hätten können, als wir nach Österreich gekommen sind. Damit wollten und wollen wir einerseits was zurückgeben und andererseits wollte ich immer schon etwas bewegen, revolutionieren, ein Superheld werden.“

Die Kenntnisse der armenischen Sprache und Kultur führten auch zu den ersten internationalen Kooperationen. Die Ideen der Brüder Jeghiazaryan wurden von Programmierer_innen in einem Büro in Armenien umgesetzt. „Die Technik haben wir nun in Wien sozusagen inhouse neu entwickelt.“ Heute ist Amlogy über die halbe Welt verteilt. Das Team aus zwölf Leuten arbeitet aus unterschiedlichsten Ländern – meist ohne analoge Live-Begegnung. Insofern ist die jetzige Isolations-Phase keine große Neuerung und schon gar keine Herausforderung. Lediglich das Kernteam in Wien hat sich nun auch vereinzelt in die Home-Offices begeben, erzählt Arkadi Jeghiazaryan dem Kinder-KURIER. Der Bruder hat sich aus der Firma zurückgezogen und sich der Familiengründung gewidmet.