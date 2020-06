Von Poetry Slam bis zu eigenen Songs und „tanzenden Händen“

So wie „alte“ erfolgreiche „SAG’S-MULTI!“_Teilenhmer_innen und Gewinner_innen die diesjährigen Sieger_innen vorstellten – und dabei zu hören/lesen ist, was sie alles nach der Schule geschafft haben, so kam/kommt auch das kulturelle Programm der Preisverleihung von Ex-SAG’S-MULTI!s

Elif Duygu, 20115/16 eine der Sieger_innen (Deutsch/Türkisch), setzte ihre Sprach-Leidenschaft und die Liebe zum „Reden“ vor Publikum bei Poetry-Slams fort – wo sie auch schon Meisterschaften gewonnen hat. Sie studiert an der Uni Wien English and American Studies.

Hier unten der Link zu einem Auftritt im Dschungel – mit wenigen Variationen hat sie „Mac Migrationshintergrund“ auch hier zum Besten gegeben