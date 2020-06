Fragen über die Augen der Welt

„Die Augen der Welt? Was? Die Welt hat Augen? Komisch oder? In meiner Fantasie schon! Die Welt dreht sich wieder und wieder, doch die Menschheit bleibt still. Es arbeiten Kinder, das Klima wird schlechter, es sterben Millionen Menschen dank überflüssiger Kriege. Und wir Menschen? Wir sind daran schuld. Nicht alle stehen auf und sagen. STOPP! Wieso, wieso tun wir uns das an? Müssen wir zusehen wie Kinder, Jugendliche und alte Menschen sterben? Oder wie Bäume abgeschnitten werden und der Lebensraum von Tieren reduziert wird? Wenn wir gemeinsam aufstehen würden um zu sagen, dass die Menschheit damit nicht einverstanden ist; würden wir dann weiter leiden?“

Mit Wortbildern und Fragen garnierte die 13-jährige Sahra Ildiz ihr Regionalrunden-Rede auf Deutsch und Türkisch. Diese durfte/konnte/musste sie ein weiteres Mal bei der Aufzeichnung der Preisverleihung halten. Ein bisschen nervös - bis knapp bevor sie am Redepult das Wort ergriff – zog die Schülerin der WMS Kauergasse (Wien) eher sanft die wenigen Anwesenden in ihren Bann.