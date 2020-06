Gewinner_innen mittleren Alters

Lillian Haustein (16), BRG Krottenbachstraße, Wien-Döbling, Englisch als Erstsprache

Präsentiert von Denise Sikula – 2014/15, Serbisch; 23, schließt dieses Semester ihr Bachelor-Studium an der WU ab, und beginnt das Masterstudium in Krems am IMC, arbeitete während des Studiums in einer internationalen Werbeagentur, ist Teil der TeamBank Österreich und hat ein Ferialpraktikum bei Stanton Chase in Belgrad absolviert.

Vor allem Menschen in meinem Alter sind auf der Suche nach diesen Puzzle Steinen, um ihre Identität zu formen. Im Mittelpunkt dieser Identitätsfindung stehen häufig Fragen wie „wer bin ich?“, „wer möchte ich sein?“ aber vor allem „wie sehen mich andere?“ (…) Wir tauschen dann Teile unserer Identität aus, um die Erwartungen der anderen zu erfüllen.

