Sprachpoetische Rede mit blumigen Bildern

Sehr poetisch, ja im wahrsten Sinn des Wortes blumig, gestaltete Muhammad Jijeh seine Rede. In der deutschsprachigen Version liest sich das gleich zu Beginn so: „Der Ursprung jeder Pflanze ist ein Same, somit ist auch der Mensch der Same im menschlichen Boden und in der zivilisierten menschlichen Gesellschaft. So, wie der Same eine Umgebung und einen geeigneten Boden braucht, braucht auch der Mensch eine geeignete Umgebung, um sich entfalten zu können, um ein wertvolles Mitglied der Gemeinschaft zu werden und um wirksam in der menschlichen Zivilisation zu sein.“

Der 20-jährige Schüler der Handelsakademie in Bruck an der Leitha (NÖ) wuchs im syrischen Aleppo auf: „Ich als Mitglied dieser menschlichen Gesellschaft hatte in meinem Heimatland Syrien nie die Gelegenheit, dieses produktive Individuum in der zivilisierten Gesellschaft zu sein, da dort jahrelang Krieg herrschte. … Die Windrichtung war gegen meinen Weg, die Bedingungen verhinderten mein Wachstum und die Umwelt verletzte mich. So überließ ich mich dem Spiel des Windes! Ich fasste den Entschluss, auszuwandern und nach einem geeigneten Klima zu suchen. Wie es das Schicksal so wollte, trieb es mich in ein anderes Land, das Österreich genannt wird.“