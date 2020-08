„Denk dir die Welt“: UNICEF sammelt Kinder- und Jugend-Ideen

Beste Ideen als Karten und Videos

UNICEF-Österreich, die nationale Abteilung des „Kinderhilfswerks“ der Vereinten Nationen (UNO) ruft nun Kinder und Jugendliche (6 bis 18 Jahre), die in diesem Land leben, auf, ihre Gedanken, Ideen, Wünsche, Forderungen, Utopien für die Welt von morgen, also jener in der sie leben werden/müssen, einzuschicken. Und verspricht: Die – von einer Jury (u.a. ZOOM-Kindermuseums-Direktorin Andrea Zsutty und Thomas Brezina) ausgewählten – besten Ideen werden dann veröffentlicht: Auf Grußkarten, als Videoanimation (gestaltet durch eine Künstlerin). Außerdem wird ein ganzer Katalog der Kinder- und Jugend-Ideen zusammengestellt und an Entscheidungsträger*innen übergeben.

Außerdem soll’s auch Sachpreise - zur Verfügung gestellt von Sponsor*innen – geben. Die besten Ideen werden am diesjährigen, 31. Geburtstag vorgestellt.