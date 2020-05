Wann gibt’s endlich Turnen? Wie ist das mit Feriencamps?

„Ist Corona für uns Kinder gefährlich?“, wollte der zehnjährige Reza wissen. Damit eröffnete er am Mittwochnachmittag im Gesundheits- und Sozialministerium den Reigen der per Video eingesandten Fragen an Minister Rudi Anschober. Der hatte seine mittlerweile 40. Online-Fragestunde diesmal ausschließlich für Fragen von Kindern und Jugendlichen reserviert.

Zur Beantwortung hatte er sich als Fachfrau die Allgemeinmedizinerin Susanne Rabady geholt, die auch gleich diese Frage beantwortete – mit wie es in Corona-Zeiten häufig der Fall ist: Einerseits und andererseits. Einerseits für Kinder nicht sonderlich – auch wenn sie am Virus erkranken sind die Symptome in der Regel nicht sehr heftig. Andererseits können sie es übertragen.

Moderiert wurde diese Spezial-Fragestunde von einer anderen Expertin, einer Jugendlichen, der 14-jährigen Pauline Wegscheider, noch Gymnasiastin in der Rahlgasse. Ab Herbst wird sie die HLW für Sozialmanagement besuchen.