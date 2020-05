Workshops, Camps, Ferienlager: Noch immer große Fragezeichen

Schon in Normalzeiten sind neun Wochen Sommerferien eine Herausforderung für die meisten Familien. Eigener Urlaub, kombiniert mit Camps, Ferienlager, nicht selten auch die eine oder andere Woche bei den einen oder anderen Großeltern.

Klar, letzteres fällt heuer sehr oft flach – Risikogruppe. Die eine oder andere Woche des eigenen elterlichen Urlaubs wurde schon während des Lockdowns aufgebraucht. Kinderunis und andere Veranstalter_innen haben wegen der gesundheitlichen Sicherheitsmaßnahmen ihre Angebote gänzlich abgesagt, sehr reduziert – oder in die Online-Welt verlegt. Andere waaaaaaarten und wollen endlich wissen, was können sie unter welchen Bedingungen doch an Camps anbieten, in denen Kinder spielen, sporteln, lernen usw. können. Und wo Eltern ihre Kinder gleichzeitig gut aufgehoben finden. Selbst für die vom Bildungsminister in Aussicht gestellten Summer-Schools sind die Bedingungen eher nicht klar.