Gute Jobs, Bildung und Öffis: Was Jugendliche am Land wollen

Arbeit

So erachten 92 Prozent gute Jobs und Arbeitsmöglichkeiten für wichtig 87 % sehr plus 22 % eher wichtig), „wenn du am Land leben willst“. Bei der Einschätzung realen guter Chancen sagten 7 % „voll und ganz“ und weitere 22 % „eher“, hingegen sehen 36 Prozent (eher) keine Chancen darauf.

Bildung

In Sachen „Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung“ finden gar 94 Prozent diese für (sehr) wichtig, die Hälfte sieht einen solchen auch verwirklicht, rund ein Viertel aber (überhaupt) nicht.

Öffis

Gute Infrastruktur und da vor allem öffentliche Verkehrsanbindung – ein Thema das unter anderem auch durch das 1-2-3-Ticket im aktuellen Regierungsprogramm thematisiert wird – sind für 78 Prozent sehr und zusätzlich 15 % eher wichtig. Die Hälfte der Befragten sieht diese (eher) nicht gegeben.