Kinderrechte nicht nur feiern, sondern umsetzen!

Zum Internationalen Tag der Kinderrechte machten die Bundesjugendvertretung (BJV) und das Netzwerk Kinderrechte darauf aufmerksam, dass dies nicht nur ein Tag zum Feiern ist. Vor dem Ministerrat zeigten die Organisationen kinderrechtliche Mängel auf: Unter dem Motto „Holen Sie sich Ihr Stück vom Kinderrechte-Kuchen“ überreichten die BJV und das Netzwerk Kinderrechte Tortenstücke mit Kinderrechte-Forderungen an die Mitglieder der Bundesregierung. „Leider gibt es immer noch zahlreiche Mängel in der Umsetzung der Kinderrechte in Österreich“, so BJV-Vorsitzende Caroline Pavitsits bei der Übergabe.

Bundeskanzlerin Bierlein, Jugendministerin Stilling und die weiteren Regierungsmitglieder holten sich bei der Aktion ihr Stück vom Kinderrechte-Kuchen und hoben dabei die große Bedeutung der Kinderrechte hervor. Die kinderrechtlichen Themen der Kuchenstücke reichten von Gewalt über Armut bis Bildung und Asyl. „Insgesamt ist die gesamte Bundesregierung für die Umsetzung der Kinderrechte verantwortlich“, betont Pavitsits.