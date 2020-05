CoronaElternBlues - Rien ne va plus

Und dann noch Sommerferien

Am 3. Juli ist zwar das Schuljahr beendet, die Probleme von uns Eltern aber noch lange nicht. Vor uns stehen nochmals neun Wochen Sommerferien. Diese sind in normalen Zeiten schon eine Herausforderung, mit ein bisschen Fantasie und Kreativität hat mittlerweile jede Familie ein System gefunden, damit die Kinder auch in dieser Zeit gut betreut sind. Jetzt fallen aber fast alle diese Möglichkeiten weg: zu den Großeltern können sie teilweise noch immer nicht, Jungscharlager, Feriencamps, Sprach- und Sportwochen werden am laufenden Band abgesagt. Für uns Eltern bedeutet das, die Kinder zu Hause, neben dem eigenen Job zu betreuen und zu beschäftigen. Was wiederum voraussetzt, dass ein Teil der Eltern weiterhin im Homeoffice arbeitet.

ABER:

- Arbeitgeber reduzieren bereits jetzt die Möglichkeiten von Homeoffice

- Überstunden und Urlaube sind größtenteils aufgebraucht

- Kurzarbeitsanträge sind nur mittels wirtschaftlichen Aspekten zu begründen, nicht mit einer Betreuungspflicht von Kindern und kommen für manche gar nicht in Frage.

Auf der anderen Seite

- wird seitens des Bildungsministeriums gebeten, die Kinder an den Hausübungstagen zu Hause zu lassen

- sind die Betreuungsmöglichkeiten in den Sommerferien nicht in ausreichendem Maße vorhanden

- ist die Betreuung der Kinder in der Schule mit so hohen Hygienemaßnahmen verbunden, sodass viele Eltern ihre Kinder, aus Sorge um deren psychische Gesundheit, zu Hause betreuen wollen.

Burnout droht

Rien ne was plus! Das Burnout für tausende Eltern ist somit vorprogrammiert. Das zieht nicht nur Probleme mit der Betreuung der Kinder in den Schulen nach sich, sondern hat auch massive Auswirkungen auf die Wirtschaft.

Es ist jedem klar, dass sich gesetzte Maßnahmen, abhängig von den Infektionszahlen, sehr schnell wieder ändern können. Trotzdem ist es dringend notwendig, dass Kinder und somit auch Eltern wieder zurück zu einer, wenn auch anderen, Normalität finden können und eine gewisse Planung für die kommenden Wochen ermöglicht wird. Zum Wohle aller Beteiligten: Eltern, Schulen, Wirtschaft, aber vor allem zum Wohle unserer Kinder.“

Zur Petition geht's hier: Mein.aufstehn.at -> coronaelternblues