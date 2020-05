Wann darf meine Oma wieder auf mich aufpassen?

Hin und wieder bekam Rudi Anschober, wie der österreichische Gesundheitsminister heißt, von Kindern auch Zeichnungen, die er in der einen oder anderen seiner bisherigen rund 40 Online-Sprechstunden (im Schnitt 25.000 Zuschauer_innen) in die Kameras hielt. So schickte die zehnjährige Johanna ein Bild eines Menschen mit Maske und der Sprechblase: „Ich passe auf“. (Zeichnung oben) Glücklich schaut die Person nicht gerade drein. So wirkten auch viele Kinder in dieser Woche als sie nach zwei Monaten mehr oder minder „Haus-Arrest“ wieder in die Schule durften.

Zwei Wiener Brüder Jonathan (10) und Theodor (6 Jahre) hatten zwei Regenbogen-Bilder gemalt. Im einen schwebt der bunte Halbkreis über einem Kind mit Nase-Mund-Maske, im anderen kämpft ein Mensch symbolisch mit Fäusten gegen das Corona-Virus.