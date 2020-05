Wann sperren Bäder, die Büchereien und die Kletterhalle auf?

Holli freut sich auf -Ferienspiel, wenngleich verändert

Damit Turnen wieder früher in Schulen stattfinden dürfe, werde sich der Stadtrat beim Sport- und dem Gesundheitsminister einsetzen und in den Sommerferien – so eine weitere Frage – werde es sicher im Rahmen des Ferienspiels, heuer anders, aber doch – viele, vor allem Aktivitäten im Freien geben – worauf sich Holli, das Maskottchen des Wiener Ferienspiels, schon sehr freue.

Da sich in der halben Stunde der voraufgezeichneten (auf W24 und Facebook übertragenen) Pressekonferenz nur 17 Kinderfragen ausgegangen sind, versprachen Michael und Jürgen, alle anderen – noch weitere 23 per Videos eingeschickten Fragen - per eMail zu beantworten.

