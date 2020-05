„Gebt unseren Kindern ihr Leben zurück!“

„Gestern früh kam ich in die 3B. Hab alle Kinder begrüßt, die Hälfte der Klasse. Ein sonst sehr fröhliches Kind sah sehr traurig aus. Ich fragte ihn, was denn passiert sei... er antwortete nicht auf meine Frage, blickte traurig auf die Tischfläche... Seine Lehrerin erklärte mir, dass er so traurig darüber wäre, dass in der Schule nicht mehr gesungen werden darf.

Viele Kinder nickten zustimmend stumm mit ihren Köpfen. Kurze Zeit später begegnete ich meiner lieben Kollegin, die die Vorschulklasse unterrichtet... Also lange halt ich das so nicht mehr aus, das ist ein Verbrechen an unseren Kindern!“

So beginnen die Schilderungen der Direktorin der Volksschule Herzmanovsky-Orlando-Gasse ( Wien-Floridsdorf), Petra Wind, an den Kinder-KURIER. „Als Leitung der Schule liegt mir das Wohlbefinden meiner Kinder und meiner geschätzten KollegInnen sehr am Herzen... wir haben in Windeseile einen Verstärker im Freien aufgestellt und mit den Kindern im Schulgarten gesungen und getanzt. Mit Sicherheitsabstand...“