Weinviertler Regionalmanagerin ist Mutter einer Eltern-Petition

Zwei Monate komplett in die Rolle von Hauslehrer_innen geschlüpft, die nun bis Schuljahresende zumindest teilzeitmäßig fortgesetzt gespielt muss und dazu (noch) immer Ungewissheiten in Sachen möglicher Feriencamps bzw. wie das mit Großelternbetreuung sein könnte – das führt zu „Elternblues“. Schluss mit Jammern, lasst uns wenigstens was tun – nach diesem unausgesprochenen Motto initiierte die Weinviertler Regionalmanagerin Sarah Ritzerow die Petition #CoronaElternBlues - Rien ne va plus an den Bundeskanzler und die Ressortverantwortlichen für Bildung sowie Arbeit, Familie und Jugend – der Kinder-KURIER hat berichtet – hier unten: