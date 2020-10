Taschengeld: 1 Euro pro Tag – für die Hälfte der Kinder

Fast acht von zehn Kindern/Jugendlichen (genau 78 Prozent) geben – zumindest teilweise – ihr Taschengeld nicht gleich aus, sondern sparen. Corona habe die Zurückhaltung beim Konsum verstärkt. Fast ein Drittel (30 %) der Eltern gaben in der Online-Umfrage an, ihre Kinder würden aktuell mehr sparen als vor der Krise.

Höhe und Frequenz des Taschengeldes habe sich in der Pandemie-Phase aber wenig verändert - nur 7 Prozent der Befragten geben an, Taschengeld verringert zu haben – die Hälfte davon hat derzeit das Geld nicht dafür. Immerhin lebte schon in der Vorkrisenzeit mit der extrem stark gestiegenen Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit in einer von Armut bedrohten Familie.

