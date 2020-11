Kinderrechte-Bewerb: Alle gewinnen, ansteckendes Lachen, begrünte Dächer und schützender Eisbär

Bild oder Text...?!

Die – nicht nur – ihr wichtigsten, drängendsten Probleme, die die Menschheit auf der Welt geschaffen hat, packte Mara, gerade noch 12, in wenigen Tage 13 Jahre jung aus Innsbruck in einen spannenden Text, der recht ungewöhnlich beginnt: „Hallo, ich bin Gott, so nennen mich zu mindestens die Menschen. Ich heiße nicht Gott, ich habe keinen Namen, keine Bestimmung oder Geschlecht. Ich bin kein Wesen, welches man sich vorstellen und anfassen kann. Ich bin eine Seele oder besser ausgedrückt ein „Licht" voller Hoffnung. …“ und in einem großen Bogen nach Beschreibung der wichtigsten Herausforderungen damit endet: „Alles wäre so einfach, würden die Menschen daran, an sich glauben, etwas bewirken. Ich glaub daran, denn wir sind Gott.“

Dabei hätte sie, als der Deutschlehrer in der Klasse vom Bewerb erzählte und einige mitmachten, „zuerst ein Bild malen wollen. Das ist dann nicht fertig geworden, hängt aber bei mir im Zimmer an der Wand. Dann hab ich viel mehr Lust bekommen, einen Text zu schreiben und ha schnell drauflos geschrieben. Auch das mit dem Anfang, … ich bin Gott … ist mir gleich so eingefallen…“, erzählt sie dem Kinder-KURIER in einem Telefoninterview nach der Online-Preisverleihung.

Nur so viel sei noch verraten: Ihre ganze Klasse verfolgte die Online-Preisverleihung live und eine Mitschülerin, Isabel (12) belegte Platz 2 bei den Zeichnungen in ihrer Altersgruppe.

Das findest du demnächst hier – Mara wird dazu noch Fotos und Bilder schicken.