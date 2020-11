Unbegleitete junge Flüchtlinge ab Tag 1 gut betreuen und begleiten

„Alle Kinder brauchen denselben Schutz, ganz unabhängig von Nationalität oder Zuwanderungsstatus. In Österreich sind hier dringend Nachbesserungen für unbegleitete Kinder für die Zeit nach ihrer Ankunft nötig.“ Das sagte Christoph Pinter, Leiter von UNHCR Österreich, anlässlich des Internationalen Tages der Kinderrechte am 20. November. Das UN-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR appelliert an die österreichische Bundesregierung, auch für unbegleitete Kinder auf der Flucht dieselben Rechte zu garantieren wie für alle anderen Kinder. Das verlangt die Kinderrechtskonvention.