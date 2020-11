Kinder am Wort: Was kann die Schule aus der Corona-Krise lernen?

Brauchbares Feedback

So wie Finni Fröhlich in ihrer Schule Kind-Eltern-Lehrer_innen-Gespräche und damit eine gute Feedback-Kultur haben, so wünschen sich die drei genannten anderen Schüler_innen, dass es nur nichtssagende Noten, sondern brauchbare Rückmeldungen gäbe, was man gut könne und worin man sich verbessern sollte/müsste/könnte.

Joel Feraz-Leite ergänzte aus eigener Erfahrung: „Ich hab in Mathe eine 4, obwohl ich der beste in der Klasse bin, aber ich bin einfach sehr schlampig. Da sagt die Note nicht aus, was ich wirklich kann.“ Ferner nimmt er den bisherigen Fächerkanon aufs Korn. „Es sollte andere Gegenstände geben wie Menschenrechte und Sachen, die wir für später in unserem Leben brauchen zum Beispiel wie fülle ich eine Steuererklärung aus.“