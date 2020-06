Corona-Blues: Nicht das Virus, der ministerielle Umgang belastet

Sonderpädagogik

Fast noch krasser ist die Situation für weitere 30.000 Schülerinnen und Schüler in Österreich, rund 6000 in Wien, solche mit „sonderpädagogischem Förderbedarf“, schilderte die Integrationslehrerin einer Wiener Mehrstufenklasse Susanne Panholzer. Gerade vieler dieser Kinder und Jugendlichen nützt Distance- und eLearning wenig, sie benötigen intensives Lernen mit allen Sinnen, Erfassen durch konkretes Anschauen und Angreifen und ähnliches. Durch wochenlangen Ausfall dieser Lernmöglichkeiten hätten so manche ihrer Schüler_innen schon Gekonntes wieder verlernt.

Sind Eltern schon – in der Regel – keine Pädagog_innen, dann umso weniger Sonderpädagog_innen. Und gerade viele Eltern solcher Schüler_innen wären durch die Angstparolen noch mehr eingeschüchtert gewesen, hätten sich gar nicht getraut, ihre Kinder – was ja möglich gewesen wäre – in die Schule gehen zu lassen. Was anderes wäre gewesen, wenn Bildungspolitiker_innen sich u.a. genau dafür stark gemacht hätten.

Jetzt sollte man diesen Kindern und Jugendlichen wenigstens ein weiteres Schuljahr ermöglichen, so die akute Minimalforderung, um die erlittenen Defizite auszubügeln, so die Pädagogin.

