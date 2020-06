Initiative kommt ins Parlament: Nein zum Ziffernnoten-Zwang

(Wieder) weg mit dem Notenzwang – mehrere Initiativen quer durch Österreich haben in den vergangenen Monaten – vor dem Corona-Lockdown – dazu Aktionen gesetzt und vor allem Unterschriften gesammelt. Für auch überregional einige mediale Aufmerksamkeit hatte jene aus der Volksschule Lustenau Kirchdorf ( Vorarlberg) gesorgt. Unter „NEIN zum Notenzwang, JA zur Wahlfreiheit der Beurteilungsform“ waren in acht Wochen 12.000 Unterschriften zusammengekommen.

Die Salzburger Petition „Zurück zu den Schulnoten – nein danke!“ brachte es auf 3.600 Unterschriften.

„Nicht über die Köpfe unserer Kinder hinweg“ startete als „Kinderköpfe“ ebenfalls eine Petition – weitergehend – für eine evidenzbasierte Bildungspolitik. Wissenschaftlich bringen Ziffernnoten nichts, Bildungsminister Heinz Faßmann hatte das angesichts des Pädagogikpakets der schwarz/türkis-blauen Regierung auch zugestanden, aber wiederholt gemeint, Wissenschaft sei nicht so die Leitlinie seines Handelns. Diese Petition wurde von 5.500 Menschen unterstütz.

Schließlich hat auch die Wiener Elterninitiative „Schule.schafft.Autonomie“ schon 2.400 Unterschriften gesammelt.

Vertreter_innen aus den genannten Initiativen werden nun am Freitag, 5. Juni am Vormittag eine Parlamentarische Bürger*innen-Initiative in der Parlamentsdirektion einbringen. Damit kann diese Initiative online auf der Internetseite des Parlaments unterzeichnet werden. Und das Anliegen muss in einem Ausschuss des Nationalrates behandelt werden.