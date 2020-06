Zumindest hochrangiges Treffen und verständnisvolle Worte

Zumindest ein Treffen mit einer hochrangigen Vertreterin des Landes, Gehör, freundliche Worte und Verständnis – das bekamen in Vorarlberg die Vertreter_innen der Online-Petition „NEIN zum Notenzwang. JA zur Wahlfreiheit der Leistungsbeurteilung“ Anfang der Woche als Reaktion auf die Übergabe von 12.030 Unterschriften und mehr als 4000 Kommentare dazu.

Das große Ausmaß an Unterstützung für echte, aussagekräftige, differenzierte, umfassende Leistungsbeurteilung statt die Kinder in fünf Schubladen mit Ziffern von 1 bis 5 zu stecken, „zeigte, dass dieses Thema Ziffernnoten(zwang) kein Nischenthema ist. Die Menschen verstehen, dass es dabei um mehr geht“, resümiert Simone Flatz, Obfrau des Vereins „Gemeinsam Zukunft Lernen. Auch in den Bildungs- und Sozialwissenschaften herrscht diesbezüglich breiter Konsens: Art und Weise der Leistungsbeurteilung haben wesentlichen Einfluss auf Motivation, Lehrer-Kind-Beziehung und auf das Gemeinschaftsgefühl an Schulen und in Klassen, was wiederum nachhaltig Bildungs- und Berufskarrieren prägt.