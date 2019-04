Wo keine Noten Freude und Lerneifer trüben

Woanders Zuckerl, hier Alltag

Samira studiert Soziologie und wunderte sich in ihrer Oberstufenzeit in einem Gymnasium, dass „Kommunikation und Sozialkompetenz“ von Mitschüler_innen als so außergewöhnlich betrachtet worden ist, „das war hier in der ILB normaler Alltag“.

Ein zweiter Moritz spielt Schlagzeug und Gitarre in zwei verschiedenen inklusiven Bands und Julia steht knapp vor ihrer Matura. So wie Samira war für sie Notendruck und Lernen für Prüfungen und nicht aus Interesse an der Sache mit dem Wechsel in weiterführende Schulen neu, irgendwie grenzwertig. Aber die starke Persönlichkeit, die sie in ihren ersten acht Schuljahren entwickeln konnten und dabei gefördert worden waren, ließ und lässt sie auch das überstehen ;)

Übrigens: Moritz Lechner ist nicht der einzige, der ein Unternehmen gegründet hat. Abdul, der beim Pressegespräch keine Zeit hatte, hat eine Reinigungsfirma gegründet - mit mittlerweile rund 100 Beschäftigten.