Corona-(Heim)-Schule (3): 10-Jähriger vermisste das Fußballtraining sehr

Wir setzen unsere – gar nicht geplante – kurze Serie fort. Hier kommen Kinder bzw. Jugendliche zu Wort. Sie beschreiben ihre eigene Perspektive auf die Zeit der Quarantäne samt Home-Schooling sowie den anschließenden Wiederbeginn von Unterricht mit Abstandsregeln usw. Heute ein Video von Oscar (10).

In der ersten Folge meinte Angelina (13) u.a., dass ihr so ziemlich vieles bald recht langweilig wurde – und sie viel an Bewegung vermisste.