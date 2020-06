Corona-(Heim)-Schule (2): Lieb(t)e die viele Stille und Ruhe

Gestern (18. Juni 2020) haben wir hier im Kinder-KURIER den Bericht der 13-jährigen Angelina veröffentlicht, in dem sie auf neun „komische“ Wochen der Quarantäne und der Zeit danach zurückblickt. Heute eine ganz andere Perspektive von Rania, nur knapp älter – in ungefähr einem Monat wird sie 14. Aber lest und seht selbst – mit vielen Stimmungsfotos, die sie in dieser Zeit gemacht hat.

Wie war die Quarantäne-Zeit für euch?

Also ich fand sie sehr schön und entspannend. Diese Zeit war für mich sehr beruhigend, weil ich zuhause bleiben konnte. Ich liebte das Gefühl zu haben, dass ich eingesperrt und nicht in die Schule oder in Geschäfte gehen durfte, konnte und musste.