Corona-(Heim)-Schule: Alles ist schnell langweilig geworden

Viel länger „bleib zu Hause“

Die durch SARS-CoV-2, wie dieses Virus genannt wird, ausgelöste, in der Zwischenzeit bereits weltweite Pandemie und deren Auswirkungen belehrten uns alle eines Besseren. „stay@home“ (bleib zu Hause) hieß es auch nach den Osterferien, bis man dieses Virus einigermaßen unter Kontrolle bringt. Auch wenn meine Familie und ich, Gott sei Dank, nicht direkt betroffen waren, machte ich mir Sorgen darum, wie bzw. wie lange es noch so weitergehen würde. Schließlich konnte und kann es ja zu jeder Zeit jeden von uns treffen. Die ganze Situation kam mir so irreal vor. Also blieb ich zu Hause und versuchte mich so gut wie möglich abzulenken.

Schulfernsehen

Dabei half mir unter anderem auch das tägliche Schulfernsehprogramm, die „ORF1 Freistunde“. Es verkürzte diese ungewisse Zeit und machte sie ein wenig erträglicher. Dort gab es nicht nur spannende Beiträge zu lehrplanbezogenen Themen und interessante Dokumentationen, sondern auch die täglichen News rund um das Thema Corona, wodurch mir auch das Ausmaß der weltweiten Katastrophe bewusst wurde. Ich finde es wichtig, in Zeiten wie diesen, gut informiert zu sein! Am liebsten verfolgte ich jedoch die Dokumentationsreihe über „HARNAS – Das Waisenhaus für wilde Tiere“ in Namibia. Dort dürfen Volontäre (Freiwillige) aus aller Welt ein einzigartiges Praktikum absolvieren und wilde, verwaiste oder verletzte Tiere, wie zum Beispiel Geparde, Löwen, Leoparden, Affen, Schlangen, Wildhunde, also alle in Namibia vorkommenden Tierarten pflegen und sie begleiten. Wenn das Reisen nach Namibia wieder gefahrlos möglich ist, möchte ich dort unbedingt mal hin. Wo sonst bekommt man schon die Möglichkeit Geparde zu füttern und zu streicheln?

Alle meine Pläne waren vorerst geplatzt!