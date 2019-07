Heidi – nun so stark wie noch nie…

Witzige, sprechende Ziegen

Neu, und sehr begeisternd ist auch, dass die Ziegen ein gar lustiges Völkchen sind und sprechen können. Obendrein wurden Waldgeister für diese Musical-Version erfunden. Mit Tieren sprechen, Stimmen der Natur vernehmen stärkt die emotionale Bindung zur Umwelt und knüpft bei dem an, was Kinder ja oft wirklich können, wenn ihre Fantasie zu ihrer Wirklichkeit wird. Und so tauchen in dieser „ Heidi“ immer wieder auch die verstorbenen Eltern auf, um ihr Mut zu machen, ihre Wünsche in den Himmel zu malen ;)

Die acht Ziegen-Darstellerinnen haben ihre Hetz. Das strahlen sie nicht nur auf der Bühne, sondern auch vorm Stück oder in der Pause aus. Irgendwie hat jede auch einen zumindest in Nuancen eigenen Charakter. Von der glücklichen bis zur verwirrten. „Ich bin die am meisten fröhlichste“, versucht Angelina Harranth (12) die Figur der Ziege Happy sozusagen superlativistisch zu beschreiben. „Ich soll immer verwirrt sein“, beschreibt Luna Gehart (13) ihre Ziege Flocki. „Aber sie haben uns so viele Sätze gestrichen, weil das ganze Musical schon so viel zu lang war. Trotzdem bin ich immer noch ein wenig verwirrt, also nicht ich, aber die Ziege, die ich spiele.“ Spaß machen aber vor allem die Choreos. „Die Choreografin hat uns gesagt, je dümmer wir spielen, desto cooler wirken wir“, ergänzt die glückliche Ziegen-Darstellerin.