"Bleib ein kleines Stück ver-rückt...!"

Auf 16-Jährige hin geschrieben

Aber nicht nur. Mit großer Ernsthaftigkeit und Ausdauer gehen sie bei ihren monatelangen Proben ans Werk – mit dem Ergebnis einer durchaus professionellen Bühnen-Produktion. Ob Mitwirkende in ihrem ersten oder andere schon in ihrem zehnten Jahr – dieser Ausflug in die Welt hinter den Spiegeln um letztlich zu sich selbst zu finden, überzeugt. Trotz der so starken Ensembleleistung wie selten zuvor, sei hier aber noch extra die Darstellerin der Alice hervorgehoben. Auf Nina Hafner (16) wurde diese Version der Alice sogar hin geschrieben. Norberto Bertassi, künstlerischer Leiter und „Vater“ von teatro hatte bereits im Vorjahr beschlossen, Alice mit Nina Hafner, die schon in einigen Musicals mitgespielt hatte, zu besetzen. Und so ist Alice hier nicht das sehr junge Mädchen, sondern eine pubertierende Jugendliche, die auf der Suche nach dem ungeliebten Halbbruder, auf den sie ihrem Vater zuliebe aufpasst, doch in die Welt hinter den Spiegeln eintaucht.

„Es hat mich natürlich schon sehr geehrt und auch gefreut, dass sie das Musical sogar auf mich zugeschnitten haben. Last war’s keine“, verneint sie eine entsprechende KiKu-Frage, „aber natürlich hab ich gewusst, dass ich viel an der Rolle arbeiten und mich lange vorbereiten muss. Und ein bisschen nervös hat’s mich schon gemacht.“ Letzteres war aber keinesfalls zu merken.

Hafner singt und spielt seit ihrem fünften Lebensjahr. „Mit so ungefähr sechs, sieben, acht hab ich auch in einer Kinderoper mitgespielt, später auch Schauspielunterricht genommen und bei teatro schon im Musical Peter Pan die Tinkerbell gespielt“, sagte sie vor kurzem in einem Interview mit dem Kinder-KURIER für einen anderen Beitrag - hier

Schauspiel und Singen macht ihr beides gleichermaßen Spaß, „sehr gern würde ich das auch später als Beruf ausüben, Aber sicherheitshalber geh ich in den Zweig Mediendesign in der HLW Biedermannsdorf, damit ich auch noch eine andere berufliche Ausbildung habe. Und zur Not kann ich das Erlernte aus Mediendesign ja für meinen künstlerischen Beruf verwenden.“