Vom Kiddy Contest zur Alice im Wunderland

Vom Kiddy - zum Eurovision-Contest

So vertrat die heute 22-jährige Zoë Straub Österreich vor zwei Jahren beim Eurovision Song Contest – im zweiten Anlauf. Ein Jahr davor war sie bei der österreich-Ausscheidung für den international bekanntesten Gesangsbewerb schon in die engere Auswahl gekommen, aber „nur“ Dritte geworden.

Vor elf Jahren sang sie im Finale des Kiddy Contests – auch erst im zweiten Anlauf. Im Jahr davor hatte sie sich ins Semifinale gesungen. „2002 hab ich den Kiddy Contest zum ersten Mal im Fernsehen gesehen“, verriet sie kürzlich in einem Telefoninterview dem Kinder-KURIER. „und da hab ich gesagt, da will ich auch einmal mitmachen.“

Gesungen hat sie schon so lange sie sich zurück erinnern kann, „aber zuerst nur zu Hause. Da war ich eigentlich noch ein schüchternes Kind“ – was heute kaum zu glauben ist. „Erst die Auftritte beim Kiddy Contest haben mir die Angst genommen, vor Menschen zu singen. Heute ist das für mich längst immer ein schönes Erlebnis.“

2007 sang sie beim Kiddy Contest „Engel ohne Flügel“ nach Mark Medlocks „Now or Never“ – eine Lobeshymne auf Eltern.

In der Zwischenzeit ist sie vielfältig auf Bühnen und vor Kameras im Einsatz, derzeit spielt sie in Winzendorf (NÖ) im Musical „Die 2 Musketiere“ auf der Bühne, „ich spiele und singe die Constance. Am 3. August stelle ich im Theater am Spittelberg in Wien in einem rund eineinhalbstündigen Programm meine neuen Songs vor. Und die Mitarbeit in einem neuen Film ist auch im Gespräch, aber da darf ich noch nichts verraten.“

„Natürlich ist die Laufbahn so was wie eine Achterbahn, es gibt Auf und Abs. Aber für mich ist es wichtig, immer wieder aufzustehen und weiter zu machen – wie beim Kiddy Contest oder bei der Ausscheidung für den Song Contest. Und so schlimm, dass ich überlegt hätte, einen anderen Beruf zu ergreifen war’s doch noch nie.“