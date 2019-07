6-fache Absolventin: "Meine Kinderuni"

Mir hat die Kinderuni sehr viel Spaß gemacht und deshalb habe ich mich entschieden, im folgenden Jahr wieder mitzumachen. Mein zweites Kinderuni-Jahr war 2015 und da habe ich coole Workshops und Vorlesungen gemacht. Ich war zum Beispiel im Radio als Kinderuni-Radioreporterin. Aber ich habe auch ein bisschen Chinesisch gelernt, Wasser, Wind und Wolken erforscht und viele andere tolle Vorlesungen besucht. Nun wurde ich zum Quadrat ernannt, wieder mit einem vollen Pass.

In den folgenden Jahren war ich zum Beispiel auf der Veterinärmedizinischen Uni Kinderreporterin bei „Daheim beim Schwein“ und bei Vögeln. Und ich war noch einmal bei einer Vorlesung über Haie. Dieses Jahr besuchte ich zum Beispiel einen Workshop namens „Krebszellen im Labor“ Er hat mir am besten gefallen dieses Jahr, weil wir echte Zellen füttern, durchs Mikroskop Krebszellen anschauen und ein Medikament bei Zellen ausprobieren durften. Was ich noch cool fand, war: „Haie, Wunder der Natur“.