Wir versprechen, neugierig zu bleiben

Gebärdendolmetsch

Auch schon Tradition: Die erste Kinderuni-Sponsion um 10 Uhr wird live und simultan in Gebärdensprache übersetzt – für jene Kinder, die schwer oder gar nichts hören. Einer dieser, der 13-jährige John-Christopher, fand die Physik-Vorlesung geil, „weil mich Physik sehr interessiert und weil die auch in Gebärdensprache übersetzt worden ist“. Er hat ein Hörgerät, aber tut sich leichter, wenn er bilingual (Laut- und Gebärdensprache) vernimmt. „Spannend war auch die Lehrveranstaltung, wo wir was über Narkosepfeile erfahren haben, die verwendet werden, um Tiere operieren zu können. Und die Vorlesung über Herz und retten sowie die über die Arktis haben mir sehr gefallen.“

