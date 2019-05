17 Mal AHA! Einfache, überraschende Experimente mit Mehrwert

Internationale Koproduktion

Die kleinen Schachteln selber sind, so wie ihre Inhalte und die Verbindung zu den 17 Nachhaltigkeitszeilen der Weltgemeinschaft ein nachhaltiges Produkt, Ergebnis einer Partnerschaft auf Augenhöhe zwischen der Kinderuni Wien und dem Bildungsprojekt „ Manthan“ in Ahmedabad im indischen Bundesstaat Gujarati. Im Rahmen der internationalen Vernetzung der Kinderuni kam es schon vor einigen Jahren zu dieser Zusammenarbeit. Dabei wurde die Idee geboren, ausgereift, immer wieder weiterentwickelt. Auch der Name hat sich verändert. Ursprünglich war an Khoj gedacht. Dieses Hindi-wort steht für Forschung. Irgendwann in der Entwicklungsphase machte es auf einmal gleichzeitig „AHA!“ - bei beiden Teams, jenem aus Österreich und jenem aus Indien. Der sicher auch international fast überall verständliche Begriff verschafft nun 17 Aha-Momente. Mindestens.