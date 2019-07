Kinder planen Städte um: Waldwege auf Hausdächern...

Stationenspiele rund ums Mitmachen

Wann sollte denn die Schule deiner Meinung nach beginnen und wann enden. Rund um eine große aufgezeichnete Uhr saßen Kinder auf der Wiese im großen Hof des Uni-Campus, diskutierten und klebten grüne bzw. rote Punkte – für Beginn- und Endzeiten. 8 Uhr bekam schon so manchen grünen Punkt, aber vor allem konzentrierten sich diese auf die Zeit zwischen 9 und 10 Uhr, also deutlich späterer Beginn. Manche schlugen auch vor, den Unterricht in den Nachmittag und Abend zu verlegen.

In insgesamt 24 Stationen konnten die Jung- und Jüngst-Studierenden Wünsche, Ideen, Vorschläge einbringen. Bei manchen standen Quizfragen, die mit Mitbestimmung in Zusammenhang stehen, eine große Rolle – davon, wo auf der Welt es Demokratien gibt bis hin zu, in welcher Staatsform überhaupt Mitbestimmung möglich ist. Manche Spiele setzten auf Entscheidungen – was ist Typisch für Österreich? Oder welche drei Dinge würdet ihr auf eine einsame Insel mitnehmen? Andere bauten auf Fantasie – etwa wie sollte die „Bademattenrepublik“ ausschauen, gestaltet sein…

In einer anderen viel frequentierten Station schreiben die Kinderuni-Studierenden wo und was alles sie im Alltag mit Plastik zu tun haben – und in einem zweiten Feld, wie dieses und wodurch ersetzt werden könnte.