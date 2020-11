Lernen zu Hause gefiel vielen, aber …

Teil-Öffnung verringerte Überforderung, fördert Freude

Mit der teilweisen Öffnung der Schulen im Mai 2020, zeitlich gestaffelt und im tageweisen Wechsel kleinerer Gruppen, nahm das Gefühl der Überforderung bei allen Befragten ab. Es ging fast allen stimmungsmäßig besser – außer den Schüler_innen der AHS-Unterstufe.

Auch die Freude am Lernen nimmt mit der Schulöffnung zu. Bei den Unter-10-jährigen stieg sie am meisten. Kinder aus einfach- oder mittelqualifizierten Familien und Mädchen haben auch merklich mehr Freude am Lernen in der Schule als zu Hause.

Die Schulöffnung hat überwiegend Freude, aber auch Stress ausgelöst. 66% der in zur Zeit der teilweisen Schulöffnung Befragten haben sich gefreut, 18% fanden es stressig, wieder in die Schule zu gehen. Auch hier war die Freude bei den Unter-10jährigen am größten, mit dem Alter nahm der Stress zu und die Freude ab.