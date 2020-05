Mehr als die Hälfte findet Home-Schooling okay

Unterricht zu Hause, Distance-Learning, Home-Schooling, zwei Monate Freund_innen nicht in real life, sondern nur via Video-Telefonie, Online-Meetings usw. treffen … Knapp bevor die Schulen wieder sanft und distanziert für „Präsenz“-Unterricht öffnen, veröffentlichte A1 am Mittwoch eine kleine „Blitz“-Umfrage unter Eltern von 10- bis 14-Jährigen.

150 Kund_innen, die Kinder im Alter der sogenannten Sekundarstufe 1 (Neue Mittelschule bzw. AHS-Unterstufe) haben, gaben folgende Auskünfte: