„Wir treffen uns jeden Vormittag in einem Online-Raum“

Leichter und lustiger

Dieses Arbeiten in gemeinsamen – digitalen – Räumen finden Julia, Teresa, Theresia, Linnea und Mia „leichter und auch lustiger“. Als Vorteil nennen sie auch noch „wenn eine etwas nicht weiß oder versteht, kann sicher die eine oder andere helfen“. Außerdem „ist das allein arbeiten nicht so toll!“

Dennoch finden sie das Lernen in der Schule selbst angenehmer, „weil da kann man gleich bei der Lehrerin oder dem Lehrer nachfragen“. Es habe von einigen, wenigen Lehrkräften gemeinsame Meetings mit allen 28 Kindern der Klasse gegeben, „aber das war dann ein bisschen unübersichtlich, außerdem raschelt bei so vielen immer irgendwo irgendwas. Aber es war schon cool, alle wieder einmal zu sehen.“ Darauf, sie live und analog sehen zu können – und auch sich selber – aber das geht zu fünft ja schon jetzt – freuen die fünf Mädchen sich am allermeisten, wenn die Schule wieder losgeht am 18. Mai – „wobei wir ja nur die halbe Klasse treffen und wir hoffen halt schon, dass wir alle fünf in derselben Gruppe sind“.