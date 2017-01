Zwischen dem Referat mit Zahlen, Daten, Fakten, Grafiken und jenem, das die Studienergebnisse mit –anonymisierten – aussagen einzelner Jugendlicher anschaulich aufbereitet fliegen Bälle und Reifen durch die Luft. Katarina Živkov, Zlatan Aščić, Mohamed Abd-el-Razek, Emina Srezojević, Thomas Wirtl und Marian Dănilă jonglieren gekonnt – auch das haben sie hier in der Schule gelernt. Mit ihrem Geschick setzen sie die Gäste in Staunen. Mit einer kurzen, genauestens getimten Theaterszene sorgen sie für Lacher.

Foto: Heinz Wagner So kurz die Darbietungen waren, so haben sie doch so manch Wesentliches des Modell-Schulprojekts auf den Punkt gebracht: Überraschende Leistungen, exaktes Zusammenspiel und -wirken, das nur auf Basis guter Zusammenarbeit gedeihen kann, Präsentationstechnik und nicht zuletzt eine Portion Humor als Ausdruck dafür, dass hier Lernen und Schule häufig (sehr) viel Spaß macht. Spaß und Leistung bzw. Anstrengung sind kein Widerspruch. Auch Jonglieren ist – bevor es klappt – nicht gerade unanstrengend. Wer’s je probiert hat, weiß: Tagelanger Muskelkater in den Beinen – vom Bücken nach den zu Boden fallenden Bällen!

Best Practice-Modelle fördern statt jammern

Foto: Heinz Wagner Wir befinden uns hier in der Handelsakademie und -schule des BFI (Berufsförderungsinstitutes) in der Wiener Margaretenstraße, die schon seit einigen Jahren in der ersten Klasse eine Ganztagsschule anbietet und zusätzlich seit zweieinhalb Jahren eine von acht Modellschulen der Wiener Arbeiterkammer ist. Nicht nur Jammern über Mängel im Bildungssystem, sondern selber positive Veränderungen anstoßen bzw. fördern – das ist das Motto dieses Projekts, an dem zwei Volks-, zwei Mittel-, zwei Berufsschulen, ein Gymnasium und eben die genannte berufsbildende mittlere und höhere Schule beteiligt sind. Im Rahmen des auf drei Schuljahre angelegten Modells stellt die Arbeiterkammer Mittel für Aus- und Weiterbildung, Vernetzung sowie Evaluationsforschung, aber kein Geld für zusätzliches Personal zur Verfügung. Die Modelle sollen danach weiter funktionieren und nicht zusammenbrechen, weil zeitlich befristete Extra-Mittel wieder weg wären, skizziert Marina Laux von der Arbeiterkammer Wien. Was zusätzlich bleiben soll: Der Austausch, die Vernetzung und die Verbreitung der Erkenntnisse aus den acht – unterschiedlichen – Modellen, die im Sinne der Erfinder durchaus Schule machen sollten! (Mehr zu den Modellschulen, siehe weiter unten)

Ganztagsschule

In der Margaretenstraße, die bereits nach zweieinhalb Jahren Studienergebnisse präsentieren konnte, sinkt die Drop-Out-Rate durch das verschränkte Ganztagsangebot in der ersten Klasse. Im Rahmen dessen stehen fünf Lernstunden auf dem Programm. Neben Lehrkräften stehen Studierende, häufig Absolvent_innen dieser Schule, als Lernbegleiter_innen zur Verfügung. Die meisten, so in den persönlichen Gesprächen mit dem Kinder-KURIER, aber auch in den Tiefeninterviews mit dem Wissenschafter Konrad Hofer, gehen am Nachmittag heim und haben all ihre Hausübungen erledigt!

Im eigens gemütlicher eingerichteten COOL-Raum (COoperatives Offenes Lernen) werkte aber nicht nur jede und jeder für sich an den eigenen Hausübungen. Während des KiKu-Lokalaugenscheins üben Mustafa, Albin und Miko an den Computern das 10-Finger-System für die nächste Schularbeit. Medin, Kuka und Kiki lernen Englisch-Vokabel. Der zuletzt genannte für sich allein, die beiden erst genannten fragen einander gegenseitig ab, andere beschäftigen sich mit Umsatzsteuer, dem Unterschied zwischen brutto und netto.

Die Ganztagsschule – so Hofers Resümee aus den 23 Schüler_innen-Interviews – habe vor allem jenen, die von einer Mittel- in die weiterführende Schule gewechselt, sich freiwillig für diese Form entschieden haben und die von Eltern beim Lernen nicht unterstützt werden können, stark geholfen. Die Unterstützung ergab sich aber nicht nur durch die gemeinsamen Lernstunden allein. Der Ganztagsbetrieb – samt so manche gemeinsamer Aktivitäten wie Exkursionen usw. - habe zu einer intensiven Klassengemeinschaft geführt. Die gibt gegenseitigen Halt. Manche meinten sogar, andernfalls hätten sie die Schule geschmissen.

Miteinander lernen

Foto: Heinz Wagner Einige bedauerten, dass es ab der 2. Klasse keinen Ganztagsbetrieb mehr gebe. Allerdings hat sich durch das organisierte gemeinsame Lernen in der ersten Klasse diese Kultur etabliert. Danach finden sich viele Schülerinnen weiter zu privatem miteinander-lernen zusammen. In einem Gegenstand, nämlich Mathematik, mutiert ein Schüler zum Lehrer und zu was für einem. „Was ich das ganze Semester nicht verstanden habe, kann er in einer Art Babysprache erklären, so dass ich’s auch verstehe!“ So und ähnlich äußern sich Mitschüler_innen über das unnachahmliche Talent von Osama Ahmad.

Lernen im Team ist übrigens ein noch immer viel, viel zu unterschätztes Potenzial meint Armin Hackl, der zweite forscher, der vor allem den Aspekt „Potentialentwicklungsklassen“ des Modellschulprojekts untersuchte. Noch immer werde in Bildungs- und Schuldiskussionen insgesamt fast ausschließlich auf Lehrerzentrierung fokussiert. Hackl, der im deutschen Würzburg bis vor einigen Jahren ein Gymnasium leitete, gründete dort einen Zweig zur Förderung (Hoch-)Begabter und hat heute Lehraufträge an Hochschulen u. a. der Donauuni Krems mit dem Themenschwerpunkt Begabungsförderung, die er immer breiter als herkömmliche Hochbegabtenförderung ansieht. An der HAK/HASch Margaretenstraße schätzt er den „weithin einmaligen Versuch, eine allgemeine Begabungsförderung unter dem Aspekt der individuellen Potenziale in einer Regelschule zu implementieren... Ziel: erkannte wie (noch) unentdeckte Potenziale der einzelnen SchülerInnen zu fördern.“

Tutoring

Was Lehrer_innnen dafür hier zusätzlich anbieten, und was die meisten Jugendlichen persönlich und insgesamt für sehr erfolgversprechend halten sind die regelmäßigen Tutoring-Treffen. In diesen persönlichen Einzelgesprächen geht es nicht nur um Lernfortschritte, hier ist auch Platz für ganz Persönliches, Dinge die mitunter Schulisches überlagern.

Weitere wichtige Elemente der „Potentialentwicklungsklassen“ den genannten: Logbuch, Klassenrat, Offener Unterricht, Team-Sitzungen der Lehrer_innen. „Detail“ziele sind u.a. fächerübergreifendes und kooperierendes lernen, auf die/den Einzelnen abgestimmte Begabungsförderung auf der einen und die für alle Elemente notwendige entsprechende Fortbildung für Lehrer_innen auf der anderen Seite. All das hebt die schon bisher in dieser Schule merkbare Grundhaltung nochmals. Wie können möglichst viele Jugendlichen der 1. Klasse den Schulabschluss schaffen – lautet hier das große Ziel. In vielen Schulen scheint hingegen eher das Prinzip zu herrschen, wie können möglichst viele aus den überfüllten ersten Klassen rausgeprüft werden.

Raus/napolje

Foto: Heinz Wagner Apropos „raus“ – das serbische Wort dafür „napolje“ – war das erste das sie gesprochen hat, erinnert sich Marija Maksić. Der Opa hat’s ihr beigebracht. „Er wollte mich als kleines Kind in Serbien nicht bei der Tür raus lassen bevor ich es nicht sagen konnte!“ Mit dieser Anekdote – sowie manch anderen – lockerte sie ihre Biographie-Präsentation im Fach BTPQuM (Business-Training, Presentation, Quality-Management) auf. Jede und jeder er 3b stellte sein eigenes bisheriges Leben vor – ein Projekt, in dem viel – von der Auswahl dessen was sie/er für wichtig hält und auch den anderen mitteilen will über Interviews dafür mit der eigenen Verwandtschaft, das Auftreiben von Fotos, die Planung der Arbeitsschritte usw. bis hin zur Präsentation selbst. Die Aufgliederung hilft, wenn der Berg der Aufgabe vor einem zu groß scheint, wie manche zugeben. „Aber wenn man dann einmal anfängt, dann geht’s eh wie fast von alleine weiter“, meint Sophie Korenzhan zum Kinder-KURIER.

Mit der Präsentation ist das Projekt aber noch nicht abgeschlossen. Es folgt – wie hier bei vielen anderen Dingen – eine strukturierte Reflexion, hier ein dreiseitiger Fragebogen, hier beispielsweise: Was hast du für dich herausgefunden? Was würdest du aus heutiger Sicht anders machen? Hilft dir die Arbeit an der Biographie für dein gegenwärtiges Leben/deine Zukunft? Und so „nebenbei“ erfahren alle viel mehr über ihre Mitschüler_innen.

Der schon erwähnte Mathe-Erklärer Osama Ahmad und sein Sitznachbar und Freund Elvis Djordjević verblüfften, indem sie sich entschlossen, ihre Biographien gemeinsam zu präsentieren. Was ihre Lehrerin Claudia Zekl erst ein wenig skeptisch stimmte und nachträglich begeisterte, weil beide ihre völlig unterschiedlichen Geschichten – der eine in Pakistan, der andere in Serbien geboren - in eine Art Lebensreise einbetteten, in der sie die jeweiligen parallelen Altersabschnitte verglichen. „Es gibt zwar viele Unterschiede, aber beide lieben wir es zu reisen!“

Hänger

Foto: Heinz Wagner Das nun im dritten Schuljahr laufende umfassende Modell der Potentialentwicklungsklassen führte übrigens dazu, dass sich Ayten Yiğit und einige andere sogar darüber freuen, vor drei Jahren sitzengeblieben zu sein, „weil so sind wir in diese Modellklassen gekommen, gehen jetzt gern in die Schule und tun uns recht leicht“. In der „normalen“ Klasse hätten sie sich wenn überhaupt eher durchgequält. „Die Lernnachmittage und dann später das Lernen mit Freunden auch außerhalb der Schule hat mir sehr viel gebracht!“

Natürlich ist auch dieses System keine Rolltreppe zum Berggipfel eines Schulabschlusses. „Ich hatte bald nach Beginn dieses Schuljahres ein Down“, schildert Khadizt Dukurbalaeva dem KiKu-Reporter. „Ich war zuerst krank. Als ich wieder in die Schule gekommen bin, war der Stoff so viel und dann bin ich gleich fast gar nicht mehr gekommen, nur ab und zu. Es war wie ein Berg, auf den ich eh nicht rauf komm.“ Tutoring-Gespräch, Hilfe von Mitschüler_innen, nicht zuletzt ihrer Sitznachbarin Susanna Hradil, „haben mir geholfen, den Weg bergauf zu gehen, jetzt hab ich fast überall nur 1er, 2er oder 3er.“

Keine elektrische Stiege, aber ein System von Aufstiegshilfen, das diese Schule anbietet. Und dessen Erfahrungen natürlich von den Modellklassen allen anderen zur Verfügung gestellt werden.

Acht Schulen

