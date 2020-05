Spielerisch und forschend lernen LASSEN!

Ausgangspunkt sei, so schildert er in – zumindest drei TED-Talks (seit 3 ½ Jahrzehnten Konferenzen –ursprünglich über Technologie, Unterhaltung (Entertainment) und Design – daher TED -, heute über alle Themen) ein Projekt namens „Hole in the Wall“ (Loch in der Wand) gewesen. Zwischen der Institution in Neu Delhi, in der er als leitender Informatiker arbeitete und unterrichtete, und dem nebenan gelegenen Slum habe es eine Mauer gegeben. Er habe damals (1999) mit Kolleg_innen einen Computer mit Touch-Screen in ein Loch in der Wand verbaut, um zu sehen, ob und wie Kinder aus dem Slum darauf reagieren. Schon nach wenigen Stunden hatten die ersten rausgefunden, wie sie surfen konnten und er beobachtete wie ein 8-Jähriger das einer 6-Jährigen, die sich auf Zehenspitzen stellen musste, um überhaupt auf den in der Wand verbauten Monitor sehen zu können, erklärte.