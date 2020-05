Nun kostenlose Webinare für Eltern und Kinder

Bildungssystem verbessern und verändern

Dabei wollen die Gawins aber nicht nur Skills vermitteln, sie engagieren sich auch immer wieder vernetzen in Initiativen zur Veränderung des Bildungssystems in Richtung 21. Jahrhundert einerseits – das heißt neben Digitalisierung vor allem Kooperation, Kollaboration, Vernetzung – und schüler_innen-zentriert andererseits. So manche Aktivitäten gehen von ihnen aus – etwa YouthHackaton oder made by Kids (gemeinnütziger Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat alle Kinder und Jugendliche in Österreich dabei zu unterstützen aktive Gestalter_innen unserer Welt zu werden wobei Kreativität, Zusammenarbeit und der richtige Umgang mit den digitalen Werkzeugen eine zentrale Rolle spielen).

Davincilab.at/elearning/

Madebykids.at

Youthhackathon