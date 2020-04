KURIER-Lernhaus wurde zum Fern-Lern-Haus

Auch Lernhilfe-Einrichtungen stellten natürlich auf Distance-Learning um – auf unterschiedlichste Arten. Das Wiener KURIER-Lernhaus (dieses und auch jene sechs in Niederösterreich werden vom Roten Kreuz betrieben) video-telefoniert mit jedem Kind zwei Mal in der Woche, einmal wöchentlich gibt’s auch Online-Spiele. Caritas-Lern-Cafés setzen vor allem auf Freiwillige, di den regelmäßigen Kontakt halten und die Wiener Volkshochschulen haben die Gratis-Online-Lernhilfe ausgeweitet – wochentags viele „Kurse“ in Online-Meetings – flexibel zum Ein- und Aussteigen.

KURIER-Lernhaus Wien

„Wenn ich Hilfe brauche, dann am ehesten in Mathe“, sagt Allaith dem Kinder-KURIETR am Telefon. Wobei Mathe neben Deutsch, Englisch und Sport zu seinen Lieblingsfächern zählt. Der Mittelschüler aus der Grundsteingasse besucht – in Normalzeiten – wie zwei seiner Geschwister das KURIER-Lernhaus beim Schwendermarkt. Seit eineinhalb Monaten natürlich nicht – an diesem oder einem anderen analogen Ort. Aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch dieser Lern-Hilfe-Einrichtung haben – wie Lehrer_innen – auf Distance-Learning umgestellt. „Aber in der Schule ist es schon viel spannender“, so der 15-Jährige zum Kinder-KURIER. „Schwierig ist es nach so vielen Wochen vor allem, sich zu motivieren. Manchmal muss man sich schon selber richtig zwingen, was zu machen. Aber es würde ja nichts bringen, wenn man nichts macht“, zeigt er sich im Gespräch ziemlich reflektiert.