Flexible Gratis-Online-Kurse der Wiener Volkshochschulen

Handys und viel mehr Kurse

Weil klar war, dass nicht alle Schüler_innen zu Hause über Computer oder Laptops verfügen, wurden die Kurse so aufgebaut, dass die Teilnahme auch mit einem Smartphone funktioniert – dazu haben die allermeisten Zugang. Daher haben die Wiener Volkshochschulen auch keine Laptops verliehen.

Schon ab 6. April wurde mit Hunderten zusätzlichen Kursen gestartet. Diese sind auch für alle Kinder/Jugendlichen dieser Schulstufen offen, die vorher bei keinem Kurs angemeldet waren. Insgesamt besuchten in der vorletzten April-Woche fast 10.000 Schüler_innen die rund 1300 Online-Kurse – mit rund 470 Lernbetreuer_innen. Die sind übrigens total flexibel – also muss nicht – wie normalerweise dieser Begriff nahelegt – ein ganzes Curriculum durchgemacht werden, An- und Abmeldung ist jederzeit möglich. In jeder einzelnen Session wird geschaut, welcher Bedarf besteht und welche Inhalte durchgenommen werden. Die Schüler_innen des jeweiligen Zoom-Meetings bringen oft ganz konkrete Fragen zu ihren jeweiligen Aufgaben ein, die dann zum Thema werden. Neben den konkreten Sachthemen, geht’s immer wieder aber auch um Fragen der Selbstorganisation des Lernens.