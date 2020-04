13 Freiwillige sind das Rückgrat der Lernhilfe - auch jetzt

Die Caritas betreibt quer über die Republik verstreut insgesamt 54 Lerncafés mit mehr als 2100 Schüler_innen. Die Lern- wurden zu Fern-Cafés, die rund 2/3 der Kinder und Jugendlichen erreichen, die in Normalzeiten die stationären Lern-Unterstützungen erreichen.

„Besonders wichtig ist es gewesen, ziemlich rasch“ nach dem Ende des Präsenz-Unterrichts in den Schulen „Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen aufzunehmen. Schon allein, damit sie wissen, dass sie weiter von uns unterstützt werden“, so Robert Bodemann zum Kinder-KURIER. Er leitet das Lern-/Fern-Café in Lustenau ( Vorarlberg).

Anfangs sei auch die digitale Ausstattung zu Hause ein großes Thema gewesen, das Land habe eine Sammelaktion gestartet, um auch alle Mittelschüler_innen zu versorgen – siehe auch diesen KiKu-Artikel über die in jedem Bundesland andere Lösung der Computerausstattung für Mittelschüler_innen